اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لعاملين بسوهاج بتهمة حرق زرع بدار السلام

الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:00 م
السجن المشدد 5 سنوات لعاملين بسوهاج بتهمة حرق زرع بدار السلام حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بوضع النار عمداً في زرع أحد الأشخاص بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل لسنة 2023 بدائرة دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "م،ع" ،"ع،ع" تهمة وضع النار عمدا في الزرع الغير محصود والمملوك للمجنى عليها "م،ح" حيث اوصل مصدر حراري  فأمتدت النيران إلي الزرع المحصود، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.






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جنايات سوهاج

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