اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بوضع النار عمدا فى حوش بسوهاج

الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:15 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بوضع النار عمدا فى حوش بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بوضع النار عمدًا في حوش أحد الأشخاص بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس لسنة 2023 بدائرة دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ح،م " 40 عاما تهمة وضع النار عمدا فى الحوش المملوك للمجنى عليها "ش،ج" والمعد للسكني بأن استخدم أداة ولاعة في إضرام النيران بمحتويات الحوش، وذلك بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.






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جنايات سوهاج

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دار السلام

السجن




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