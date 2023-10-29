السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بوضع النار عمدا فى حوش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بوضع النار عمدًا في حوش أحد الأشخاص بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس لسنة 2023 بدائرة دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ح،م " 40 عاما تهمة وضع النار عمدا فى الحوش المملوك للمجنى عليها "ش،ج" والمعد للسكني بأن استخدم أداة ولاعة في إضرام النيران بمحتويات الحوش، وذلك بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.