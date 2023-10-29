اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:18 م
الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من مقطعاً صوتياً يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة أو من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مؤكدة على صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، حيث تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من أجل التأكد من الصلاحية ومدى الأمان والفاعلية قبل منحها لأي مواطن.
 
b77497de-b03b-4af8-9295-4b242b8fc110
 

 







موجات وبائية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

خليك واعى

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة