اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من حصاد 292 ألف فدان من محصول الأرز فى الشرقية.. صور

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:48 ص
الانتهاء من حصاد 292 ألف فدان من محصول الأرز فى الشرقية.. صور محصول الأرز
الشرقية- إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتى بلغت 292 ألفًا و154 فدانا حتى الآن، مؤكدا على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، لافتا أن الأرز يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، والشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الارز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178،جيزة 179، سوبر 300،، هجين مصر1).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جارى تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الإقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدى وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

FB_IMG_1698571611062
 
 
FB_IMG_1698571615255
 
 
FB_IMG_1698571618190
 

 







الشرقية

محصول الازر بالشرقية

زراعة الشرقية

اخبار الشرقية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة