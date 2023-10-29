الانتهاء من حصاد 292 ألف فدان من محصول الأرز فى الشرقية.. صور

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتى بلغت 292 ألفًا و154 فدانا حتى الآن، مؤكدا على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، لافتا أن الأرز يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، والشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الارز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178،جيزة 179، سوبر 300،، هجين مصر1).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جارى تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الإقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدى وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.