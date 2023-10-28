زغاريد فى غيطان الشرقية بزيادة إنتاجية محصول الأرز بعد زراعة صنف سوبر 300.. صور

الشرقية- فتحية الديب

استقبل المزارعون بغيطان محافظة الشرقية، دريس محصول الأرز بالزغاريد، حيث يحتل المركز الثانى بعد محصول القمح لدى المزارع الشرقازى، ويصعب الاستغناء عن زراعته، كما أنه من المحاصيل التصديرية المهمة، حيث يعد محصولا استراتيجيا باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية، وإنه وجبة أساسية ورئيسية على موائد الأسرة المصرية فهو من أكثر المحاصيل التى يتم استهلاكها، كما يتم استخدام قش الأرز كعلف للماشية بدلا من حرقه.

وقال عدد من المزراعين، إن موسم الأرز هذا العام مبشر بالخير، وذلك لزيادة الإنتاجية بزراعة صنف حديث تم استنباطه من قبل مركز البحوث وهو سوبر 300، حيث يعطى إنتاجية وفيرة، فضلا عن سعر الأرز هذا العام مما يعود بالربح عليهم لدفع قيمة إيجار الأرض الزراعية وتغطية نفقات عملية زراعة الأرز.

وأضاف أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 211 ألف فدان، منوها أن موسم الحصاد قارب على الانتهاء بكافة أنحاء مراكز المحافظة، ويتم حاليا عملية دريس المحصول.

وأشار مدير عام الزراعة، إلى أن الفدان يعطى إنتاجية 3 أطنان، وعن الأصناف المنزرعة هذا العام أوضح تختلف أنواع الأرز إلى أكثر من نوع، فهناك أنواع جديدة تتفوق فى الإنتاجية وتحمل الظروف، ومنها سوبر 300 صنف عريض الحبة، لما معروف عنه من زيادة فى الإنتاجية فيما تم زراعة صنفى 101 و107.

وأوضح أن صنف سوبر 300 من أصناف الأرز الجديدة التى تتفوق فى المحصول والتحمل للظروف البيئية المعاكسة، حيث إنه من التراكيب النباتية ذات الطرز الحديثة والتى تتحمل نقص المياه بشكل كبير، وبالنسبة لفترة النمو ومدة بقائه فى الأرض، تابع إلى أنه تتفاوت فترة النمو وبقائه فى الأرض حسب مواعيد الزراعة، حيث يزيد طوله وفترة نموه إلى 137 يوما عند زراعته فى الأسبوع الأخير من أبريل، بينما يقل طوله وفترة نموه إلى 128 عند زراعته فى منتصف مايو، وتصل فترة نموه إلى 115 يوم عند زراعته أوائل يونيو

فيما قال المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية: "الزراعة الحديثة فى مصر تعد الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي والذي فرض على الدولة التركيز علي تحقيق أقصي كفاءة إنتاجية وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية"، منوها أنه منذ بدء موسم زراعة الأرز قامت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ أكثر من 300 ندوة توعوية للمزارعين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالطرق الحديثة لزراعة الأرز بهدف تحقيق أعلى إنتاجية له وكذلك طرق تدوير قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، وأشاد بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة وكذلك محاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.



ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة للحصول علي أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي، منوها أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والرى.



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دريس-الارز



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فرحة-الاطفال