الأقمار الصناعية.. السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من سيناء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لآخر صور الأقمار الصناعية ، تظهر السحب الرعدية الممطرة تؤثر علي مناطق متفرقة من سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.