الأقصر تشهد تحليق 40 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1100 سائح من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت رحلات البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، التحليق بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس حيث حلق أكثر من 1100 سائح من حول العالم على متن حوالي 40 رحلة بالون، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية، وتجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، ويتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم، حيث يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب.

وتبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تمامًا.