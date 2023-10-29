اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إغلاق جسر بروكلين بنيويورك فى وجه مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:29 ص
إغلاق جسر بروكلين بنيويورك فى وجه مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين جسر بروكلين
وكالات

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أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تم إغلاق الجسر الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين في الاتجاهين، وفقا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.

وكانت المظاهرة في المدينة الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان من بين عدة مظاهرات شهدتها جميع أنحاء العالم في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن التي اجتذبت آلاف المشاركين، إلى جانب مظاهرة قامت بها جماعة يهودية في نيويورك بالمحطة المركزية، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى اعتقال حوالي 300 شخص ليلة الجمعة.

 







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