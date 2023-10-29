إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام ميكروباص برصيف محور 26 يوليو

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص، برصيف محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام الحادث بالكامل.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سياره ميكروباص برصيف محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.