أوروبا تؤجل نظام الإعفاء الجديد لتأشيرة دخول الأجانب حتى 2025

فاطمة شوقى

أجلت أوروبا مرة أخرى نظامها الجديد للإعفاء من التأشيرة، والذي سيتطلب في مايو 2025 من المسافرين من الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى الحصول على تصريح مسبق لدخول معظم الدول الأوروبية، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم إطلاق اسم اتياس ETIAS (النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص)، وسيحل محل الختم اليدوي لجوازات السفر بسجل رقمي، ويهدف إلى تحديد المسافرين الذين يشكلون خطرًا أمنيًا أو يحاولون خرق قوانين الهجرة.

وكان من المقرر في البداية تنفيذ هذا النظام في عام 2016، إلا أنه تم تأجيله مراراً وتكراراً، آخرها الأسبوع الماضي، عندما أجل الاتحاد الأوروبي تنفيذه إلى عام 2024. وسيتم اعتماده من قبل 30 دولة أوروبية، بما في ذلك المراكز السياحية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا واليونان.

سيتم تطبيق ETIAS على أكثر من 60 دولة لا تحتاج حاليًا إلى تأشيرة لأوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وسنغافورة.

سيفقد المسافرون من البلدان الأخرى امتياز استخدام جوازات سفرهم فقط لزيارة معظم أنحاء أوروبا. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم أيضًا إكمال طلب إتياس ETIAS بنجاح، على غرار عملية ESTA الأمريكية لمنح إعفاءات التأشيرة السياحية.

ويحذر الاتحاد الأوروبي المسافرين من ضرورة التقدم بطلب للحصول على ETIAS مقدمًا، قبل حجز الرحلات الجوية أو الفنادق. على الرغم من أن معظم الطلبات ستتم معالجتها خلال دقائق، إلا أن بعضها قد يستغرق أسابيع.

معلومات أساسية حول ETIAS

وبمجرد إطلاق هذا النظام، ستكون الخطوة الأولى للمسافرين هي تنزيل تطبيق ETIAS للهاتف المحمول أو زيارة موقعه الرسمي.

سيحتاج المسافرون إلى جواز سفر يقل عمره عن 10 سنوات ولا تنتهي صلاحيته لأكثر من ثلاثة أشهر.

سيتعين على المسافرين تقديم تفاصيل جواز السفر والعنوان والمهنة الحالية والمستوى التعليمي وأسماء الوالدين وتفاصيل خط سير رحلتهم الأوروبية.

سيُطلب من المتقدمين أيضًا الكشف عن الإدانات الجنائية وعمليات الترحيل والزيارات السابقة لمناطق الحرب.

بمجرد اكتمال هذه العملية، سيتلقى المسافرون رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رقم ETIAS الفريد الخاص بهم، والذي يوصى بالاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

سيتمكن موظفو شركات الطيران والهجرة أيضًا من تأكيد حالة ETIAS الخاصة بالمسافر من خلال رقم جواز سفره، المرتبط بقاعدة بيانات ETIAS.

سيكلف تطبيق ETIAS 7 يورو للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، ولكنه سيكون مجانيًا لجميع الأعمار الأخرى ولأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي.

وستكلف العملية مبلغًا قدره 7 يورو، (7.70 دولارًا)، وستغطي كلفة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي لمرات متعددة على مدار ثلاث سنوات، أو حتّى تنتهي صلاحية جواز سفرك، أيهما يأتي أولاً.