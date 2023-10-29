أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-10-2023.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الشمس للإسكان والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، واسيك للتعدين-اسكوم، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبور للاستثمار العقاري، وبلتون المالية القابضة، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وريكاب للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجي بي كوربوريشن، والعربية للصناعات الهندسية، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.78%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 331.5 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 57.5 مليون جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 437.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 28509 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9805 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 6638 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5229 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1437 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 45.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.11%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.79%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.74%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 14.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 58.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 79.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 33.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.03%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.67%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.633 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.