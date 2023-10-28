5 أطعمة تعزز صحة الشعر وتخلصك من تساقطه

كتبت مروة محمود الياس

صحة الشعر تبدأ من طبيعة نظامك الغذائى، وهو ما أكده تقرير نشر فى موقع real sample، حيث تعتقد بعض السيدات خطأ أن الكريمات والزيوت والمستحضرات تعالج الشعر من مشاكله، إلا أن الحقيقة المؤكدة هى أن صحة الشعر وعلاجه تبدأ من النظام الغذائى الجيد، وممارسة الرياضة.

تابع التقريرأن النظام الغذائى الغنى ببعض العناصر الصحية والفيتامينات والمعادن، يساعد بشكل كبير على تعزيز قوة الشعر ومنع تساقطه.

ومن أبرز هذه العناصر وفقا للتقرير ، الزنك والسيلينيوم وفيتامين سي، وفيتامين ب وفيتامين أ، والحديد وغيرها.



وتوجد هذه العناصر وفقا للتقرير فى أطعمة متنوعه ومختلفة منها:

الزبادى غنى بالكالسيوم الذى يعزز من قوة الشعر وتغذيته لذا يجب الاهتمام بتناوله



سمك السلمون لاحتواء هذا النوع من السمك على الاوميجا ٣ الهام والمفيد لصحة الشعر وقوته وسلامته، لأنه بروتين هام ومفيد للشعر



مرق العظام شوربة العظام أحد أهم الخيارات التى تعزز صحة الشعر وسلامته لاحتوائها على الكولاجين



الشوفان الذي يحتوى على السيليكون وهو ما يعزز من صحة الشعر ونضارته