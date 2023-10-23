أسباب تساقط الشعر.. أبرزها سوء التغذية والحالة النفسية

كتبت رانيا عامر

أسباب تساقط الشعر التي يعانى منها العديد من الأشخاص سواء كانوا نساء أو رجال، ترجع إلى عدة عوامل أساسية أبرزها العامل النفسي، وأيضًا مسألة سوء التغذية وهناك دورة رئيسية تتكون من ثلاث محاور لنمو الشعر سيوضح هذا التقرير الآتي ذلك بحسب ما نشره موقع hindustantimes..

أسباب تساقط الشعر

العوامل الغذائية

يمكن أن يساهم الخلل في العناصر الغذائية الأساسية والهرمونات ومستويات الغدة الدرقية في تساقط الشعر، ويعد ضمان اتباع نظام غذائي متوازن ومعالجة نقص التغذية أمرًا حيويًا.

الإجهاد والتغيرات الهرمونية

يمكن أن يؤدي الإجهاد والاختلالات الهرمونية، مثل متلازمة تكيس المبايض، إلى تساقط الشعر، تعد إدارة التوتر وطلب المشورة الطبية خطوات أساسية لمنع المزيد من تساقط الشعر.

يحدث تساقط الشعر أيضًا بسبب حالات مثل الثعلبة ، تتطلب هذه الحالات علاجات متخصصة ويجب معالجتها على الفور من قبل طبيب المختص.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور كاشيش كالرا، طبيب الأمراض الجلدية بالهند، أن دورة نمو الشعر تتكون من ثلاث مراحل ، الاولى مرحلة النمو ، ومرحلة التراجع، ومرحلة التيلوجين ، عادة، يكون 70% من شعرك في مرحلة النمو، بينما يستريح 20% ويتساقط 10%، ومن الطبيعي أن نفقد ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا حيث تحل محلها شعرات جديدة بشكل طبيعي.

أنواع تساقط الشعر

1. تساقط الشعر الزائد

يعتبر تساقط الشعر ضمن نطاق 50-100 شعرة يوميًا ضمن المعدل الطبيعي، عندما يتجاوز تساقط الشعر اليومي هذا النطاق، يتم تصنيفه على أنه تساقط شعر مفرط.

2. تساقط الشعر

العوامل الوراثية تدعم إلى حد كبير تساقط الشعر ويظهر بشكل مختلف في الذكور والإناث.