3 زيادات بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص خلال عامين.. اعرف التفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلن المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

وقد شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، 3 زيادات خلال العامين الماضيين، ويستعرض "اليوم السابع"، هذه الزيادات، وهى:

1- ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

2- وارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.

3- ووصل إلى 3500 بالقرار الأخير للمجلس القومى للأجور، على أن يتم التطبيق من يناير 2024.

ووافق المجلس القومى للأجور، على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

وتأتى تلك القرارات حرصا على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك المعادلة تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.