‫رئيس مركز المناخ يحذر من زراعة القمح قبل 10 نوفمبر

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من زراعة القمح للموسم المقبل قبل 10 نوفمبر نظراً لامتداد ارتفاع الحرارة حتى منتصف نوفمبر.
وحدد معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024 وذلك فى إطار الاستعدادات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لنجاح موسم القمح.
وحدد المعهد زراعة أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15 فى محافظات الوجه البحري بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية.
وتضمنت زراعة أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 فى الجيزة، و أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7 فى الفيوم.
وحدد المعهد أيضًا زراعة أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7 فى محافظات مصر الوسطى "بني سويف – المنيا."
أما فى محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7.
وفى الأراضي المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.
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