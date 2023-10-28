وزارة العمل تعلن عن منحة مجانية للتدريب على 23 مهنة بشهادات دولية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل فتح باب التقديم للحصول على منحة مجانية للتدريب على 23 مهنة بالتعاون مع معهد السالزيان "الدون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمعهد، يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقدرة التنافسية للخريجين للمُتدربين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.

مميزات المنحة التدريبية:

- الحصول على دورة فنية ولغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية، وعلى مهارات الحياة والتوظيف من أجل صياغة سيرة ذاتية مُحترفة.

- وتعلم إجراء مقابلات العمل.

شروط التقديم على تلك المنحة:

- أن يكون المتدرب مصري الجنسية.

- لا يتجاوز سنه عن 40 عاما.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أدنى.

- متفرغاً تفرغاً كاملاً للتدريب على الدورات الثلاث.

- اجتياز المُقابلات الشخصية.

- اختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة، وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب.

- الالتزام بالسُلوك الحَسن، وعدم ارتكاب اعمال تخل بالنظام العام

وتترواح مدة الدورات الفنية بين شهرين إلى شهرين ونصف، ومُدة الدورات اللغوية 45 يوماً، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يوماً، وأن التدريب سيكون بمقر المعهد وعنوانه: 2 شارع عبد القادر طه، الساحل، القاهرة، ويدفع المبلغ التأمين وقدره 300 جنيه، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث ،مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة سالفاً.