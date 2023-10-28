ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بيانا أكد أن الميناء استقبل 10 سفن متنوعة اليوم، بينما غادر الميناء 9 سفن أخري، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32944 طن تشمل : 3366 طن رمل و 5200 طن يوريا و 13978 طن ملح معبأ و 2800 طن علف و 3500 طن مولاس و 4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 طن تشمل: 9867 طن خردة و9740 طن ذرة و2500 طن ابلاكاش و1015 طن حديد و991 طن خشب زان و6041 طن فول صويا و12932 طن قمح و1020 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم ابو راضي، إضافة إلي قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة.