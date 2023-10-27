ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة (DONMASTER SPIRIT ) و التي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 119 م وعرضها 14 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 4730 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10141 طن تشمل : 500 طن جبس معبأ و 1328 طن يوريا و 200 طن ملح معبأ و 919 طن أسمنت معبأ و 4450 طن مولاس و 2744 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33946 طن تشمل : 12069 طن فول و 3950 طن خردة و 8620 طن ذرة و 300 طن سكر و 158 طن كتان و 330 طن حمص و 815 طن خشب زان و 4274 طن فول صويا و 3430 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 741 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 760 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3893 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74126 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 406631 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4702 شاحنة.