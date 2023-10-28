مش بس الغرغرة.. أسباب صحية تجعلك تشرب الماء المالح الدافئ كل يوم

كتبت ميرفت رشاد



7 فوائد صحية للمياه المالحة الدافئة ​1. توازن المعادن فى الجسم يساعدك شرب الماء بأي شكل من الأشكال على البقاء رطبًا، لكن الماء المالح يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت الصحيح، لكي يعمل الجسم بأفضل حالاته، يحتاج الجسم البشري إلى توازن دقيق من الإلكتروليتات، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، عندما تستهلك الماء المالح باعتدال، يمكن أن يساعد في تجديد هذه الشوارد الأساسية المفقودة أثناء النشاط البدني، في الظروف الحارة، أو المرض، ستعمل عضلاتك وأعصابك وأنظمتك الجسدية بشكل أكثر فعالية إذا كنت تشرب الماء المالح. ينصح دائما بالغرغرة بالماء المالح الدافئ لتخفيف التهاب الحلق الناجم عن نزلات البرد والحساسية، ولكن شربه له العديد من الفوائد الصحية، فنحن جميعًا نحتاج إلى كمية صغيرة من الصوديوم أو الملح للحفاظ على وظيفة السوائل المناسبة ومستويات الإلكتروليت في الجسم، وخلط الملح في الماء والشرب يعزز الترطيب ويقوى جهاز المناعة، وإليك الفوائد الصحية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".يساعدك شرب الماء بأي شكل من الأشكال على البقاء رطبًا، لكن الماء المالح يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت الصحيح، لكي يعمل الجسم بأفضل حالاته، يحتاج الجسم البشري إلى توازن دقيق من الإلكتروليتات، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، عندما تستهلك الماء المالح باعتدال، يمكن أن يساعد في تجديد هذه الشوارد الأساسية المفقودة أثناء النشاط البدني، في الظروف الحارة، أو المرض، ستعمل عضلاتك وأعصابك وأنظمتك الجسدية بشكل أكثر فعالية إذا كنت تشرب الماء المالح.



2. يعزز صحة الجهاز الهضمي عند استهلاكه باعتدال، يمكن أن تساعد المياه المالحة في تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل، حيث يساعد في حركات الأمعاء، قد يزيد من إفراز السوائل الهضمية، مما يساعد في تفكيك الطعام في المعدة وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، علاوة على ذلك، فهو يساعد في الحفاظ على مستوى الرقم الهيدروجيني للمعدة، وهو أمر ضروري لأفضل عملية هضم ممكنة. 3. إزالة السموم قد يكون لشرب الماء المالح خصائص إزالة السموم، والتي يمكن أن تساعد في طرد المركبات السامة من الجسم عن طريق التعرق، يمكن للمياه المالحة تنشيط الكلى والكبد، مما يساعد الجسم على التخلص من الفضلات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.