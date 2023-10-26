تساعد على علاج التهابات اللثة. .فوائد الغرغرة بالماء المالح

كتبت مروة محمود الياس

صحة الفم والأسنان أحد أهم العناصر التى يمكن بها الحفاظ على صحة الجسم وسلامته بشكل عام، فمن الفم تبدأ الأمراض، لذا عليك الوقاية منها بتنظيف الفم والأسنان بشكل سليم، وذكر تقرير نشر فى موقع drjeevandds أن الغرغرة أحد أهم العادات الصحية والإجراءات السليمة التى تحافظ على صحة الفم والأسنان وتعززهما، وتعمل على تقليل حدة الإصابة بمشكلات فيهما.

وتابع التقرير أن الغرغرة - خاصة بالمياه المالحة بإضافة ملعقة من الملح على كوب من المياه واذابتهاـ من شأنها أن تساعد على علاج التهابات اللثة والفم ، وتقلل من عامل الالتهاب بشكل عام داخل الفم، سواء إن كان ناتجا عن التهاب الحلق أو اللثة أو التهاب الجيوب الأنفية أو الإصابة بنزلات البرد، فضلا عن أن الغرغرة تصبح مهدئة بشكل عام لآلام الخلق بعد استخدامها بشكل جيد ومنتظم، وتحد من الحرقة به، كما تساعد الغرغرة على التخلص من بكتيريا الفم وبالتالى تقلل من حدة الالتهابات التى تصيب اللثة نتيجة البكتيريا وتعمل على موازنة الحموضة بالفم.

وأوضح التقرير أن الغرغرة كذلك تساعد على التخلص من المخاط فى تجويف الأنف، وبالتالي فهى تقضى تدريجيا على رائحة النفس الكريهة لأنها تنظف الفم اولا باول، لأنها تقضى على تراكم البكتيريا وجفاف الفن، إضافة إلي أنها تحد من آلام والتهاب اللوزتين .

وأخيرا فإنها تساعد على تقليل قرح الفم والحد من آلامها، وينصح التقرير بالغرغرة يوميا أو يوم بعد يوم لمدة 30 ثانية.