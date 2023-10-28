محتجون يغلقون محطة "جراند سنترال" للقطارات بنيويورك بتظاهرة داعمة لغزة

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ذكرت هيئة النقل في مدينة نيويورك، أن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أغلقوا محطة "جراند سنترال" للقطارات، أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة.

وأعلنت الهيئة في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية،اليوم /السبت/ - أن محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب الاحتجاج ، مطالبة الركاب باستخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات .

وتدفق المتظاهرون من محطة القطار إلى الشارع (42) في وسط مانهاتن، وأوقفت سلطات إنفاذ القانون عددا كبيرا من الأشخاص .

وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة جراند سنترال للقطارات .