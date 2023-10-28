محافظ دمياط: وضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من مدينة دمياط للأثاث

دمياط معتز الشربيني

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم الصناعة المحلية ، لافتة الى أن الدولة تجري جهودا كبيرة لدعم صناعة الأثاث ب محافظة دمياط باعتبارها الأهم والأشهر ليس فقط على المستوى المحلى، وإنما ذاع صيتها على المستويين الاقليمى والدولى.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم مؤخرًا وضع خطة للتطوير، وتحقيق الاستفادة القصوى من مدينة دمياط للأثاث والتى تعد أكبر كيان متخصص فى صناعة الأثاث بالشرق الأوسط، لافتة إلى أنه تم إنشاء مدرسة للتعليم الفنى نفذتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ"، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها لتطوير التعليم الفنى وعلاقته الوطيدة بملف تطوير الصناعة.