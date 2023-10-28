محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 46 ألف طن قمامة ونواتج هدم بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تقريراً عن أداء جهود إدارة شئون البيئة بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم، حيث تم رفع ما يزيد عن 46 ألف طن قمامة ونواتج هدم بداية من 1 حتى 25 أكتوبر الجاري.

وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة.

وأوضح مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة بأنه تم رفع ما يزيد عن (8) آلاف طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم، ورفع (6) آلاف طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع (4) آلاف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة (3) آلاف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و(3) آلاف طن في بركة السبع، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع (5) آلاف طن، فيما تم الانتهاء من رفع (3) آلاف طن من مخلفات الهدم بمركز ومدينة الشهداء، ورفع (5) آلاف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع (2) ألف طن بمدينة سرس الليان ، وما يزيد عن (ألف ) طن بمركز السادات و (6) آلاف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون .

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات ميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة ، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.