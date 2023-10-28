محافظ أسيوط يتفقد بعض المواقع المقترحة لإنشاء كوبرى داخلى بمنفلوط

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بعض المواقع المقترحة لإنشاء كوبرى داخلى بمركز منفلوط، وذلك تلبية لاحتياجات الأهالى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها النائب حسام حلمى ماضى، والنائب إبراهيم نظير عضوا مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلى عضو مجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالطرق والكبارى، والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام، والمهندس محمد عادل دياب مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد .

وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض المواقع المقترحة بمدينة منفلوط لدراسة إمكانية إنشاء كوبرى داخلى وذلك تفعيلا للجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 لدراسة إنشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" وفقاً لاحتياجات كل مركز.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الكبارى والمحاور التى يجرى إنشاؤها بالمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر للحكومة ووزير النقل المهندس كامل الوزير على تنفيذ خطط الرصف بالمحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد وخاصة محافظة أسيوط، وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة، وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط، وهي محور ديروط الحر الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويجري حاليا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج، ومحور منفلوط، وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه سيجرى إنشاء بعض الكبارى الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بالتنسيق مع وزارة النقل.

كما أكد المحافظ، أنه تم توجيه أعضاء اللجنة المشكلة بالنزول الميدانى لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكبارى الداخلية بالمراكز التى تم اختيارها وفقا لاحتياجات الأهالى الفعلية وتلبية لاحتياجاتهم، مع دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبرى والعرض بتقرير بنتائج اللجنة، ومقترحاتها فور الانتهاء منها فى أسرع وقت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مشيراً إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التى يجرى تنفيذها بكل قرى ومراكز المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الأهالى للوقوف علي نسب التنفيذ، مشيرًا إلي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية وإنشاء الكبارى الجديدة تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.