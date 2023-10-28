إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطرق والشوارع والميادين والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

ولفت محافظ أسيوط، إلى العمل على تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة المراكز والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع وتخفيف الزحام دون تهاون أو تقاعس، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية.

وأوضح سعد، أنه تم إزالة الحواجز الحديدية والحجارة ورفع الاشغالات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين بتقسيم الخياط بحي شرق على أن يتم استمرار الحملات بباقي الشوارع والميادين

ووجه عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، بتنظيم عدة حملات لإزالة الحواجز الحديدية والحجارة أمام بعض المنازل وبالشوارع بمنطقة تقسيم الخياط، ورفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق خاصة عقب ورود شكاوي المواطنين من تضررهم بوجود حديد واحجار أمام العقارات لافتاً إلى تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والنقل والانتقال والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام .

وشدد محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ وشن تلك الحملات بصفة دورية بمشاركة سيد عباس، وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي، ومسئولي التراخيص والاشغالات والمرافق وفريق العمل من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي.