اليوم السابع
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السبت، 28 أكتوبر 2023 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسى فى الولايات المتحدة ويعلق حملته

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:03 م
مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسى فى الولايات المتحدة ويعلق حملته مايك بنس
أ ش أ

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أعلن نائب الرئيس الأمريكى السابق، مايك بنس، اليوم /السبت/، تعليق حملته الانتخابية للرئاسة.

وقال بنس - خلال قمة القيادة السنوية للائتلاف اليهودى الجمهورى فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة - "جئتُ إلى هنا لأقول إنه أصبح واضحا بالنسبة لى أن هذا ليس وقتي. لذا بعد الكثير من الصلاة والمداولات، قررت تعليق حملتى الآن". 


وأضاف بنس - حسبما أوردت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم - "سأترك هذه الحملة، لكن دعونى أعدكم بأننى لن أترك أبدًا النضال من أجل القيم المحافظة، ولن أتوقف أبدًا عن النضال لانتخاب قادة جمهوريين ذوى مبادئ فى كل منصب فى البلاد".

 

 







مايك بنس

الانتخابات الأمريكية

انتخابات أمريكا

انسحاب مايك بنس




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