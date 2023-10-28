مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسى فى الولايات المتحدة ويعلق حملته

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أعلن نائب الرئيس الأمريكى السابق، مايك بنس، اليوم /السبت/، تعليق حملته الانتخابية للرئاسة.

وقال بنس - خلال قمة القيادة السنوية للائتلاف اليهودى الجمهورى فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة - "جئتُ إلى هنا لأقول إنه أصبح واضحا بالنسبة لى أن هذا ليس وقتي. لذا بعد الكثير من الصلاة والمداولات، قررت تعليق حملتى الآن".



وأضاف بنس - حسبما أوردت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم - "سأترك هذه الحملة، لكن دعونى أعدكم بأننى لن أترك أبدًا النضال من أجل القيم المحافظة، ولن أتوقف أبدًا عن النضال لانتخاب قادة جمهوريين ذوى مبادئ فى كل منصب فى البلاد".