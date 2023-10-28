قطار المحاكمات × أسبوع.. سماع مرافعة دفاع المتهمين بخلية التجمع

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم في القاهرة والجيزة، نظر العديد من القضايا الهامة خلال الأسبوع القضائي الأخير من شهر أكتوبر، ولعل ابرزها محاكمة المتهمين بخلية المطرية، وسماع مرافعة دفاع المتهمين بخلية التجمع.



سرقة سيارة تنظر محكمة جنح الزاوية الحمراء، يوم السبت 28 أكتوبر، محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب استخدام "ونش" بسبب خلافات مع مالكها.



حسم وتستمع الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، يوم السبت 28 أكتوبر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لمرافعة دفاع المتهمين في محاكمة 111 متهمًا بـ"طلائع حسم".



تزوير اختام تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد 29 أكتوبر محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة



خلية التجمع تستمع الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، يوم الاثنين 30 أكاوبر محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.



سرقة كابلات تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم 30 أكتوبر محاكمة تشكيل عصابى لجلسة 30 أكتوبر بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.



عمليات رابعة وفيما تنظر الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"



خلية المطرية تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، محاكمة 14 متهما بخلية المطرية.