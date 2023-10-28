قطار المحاكمات × أسبوع.. سماع مرافعة دفاع المتهمين بخلية التجمع

تشهد أروقة المحاكم في القاهرة والجيزة، نظر العديد من القضايا الهامة خلال الأسبوع القضائي الأخير من شهر أكتوبر، ولعل ابرزها محاكمة المتهمين بخلية المطرية، وسماع مرافعة دفاع المتهمين بخلية التجمع.
سرقة سيارةتنظر محكمة جنح الزاوية الحمراء، يوم السبت 28 أكتوبر، محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب استخدام "ونش" بسبب خلافات مع مالكها.
حسموتستمع الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، يوم السبت 28 أكتوبر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لمرافعة دفاع المتهمين في محاكمة 111 متهمًا بـ"طلائع حسم".
تزوير اختامتنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد 29 أكتوبر محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة
خلية التجمعتستمع الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، يوم الاثنين 30 أكاوبر محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.
سرقة كابلاتتنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم 30 أكتوبر محاكمة تشكيل عصابى لجلسة 30 أكتوبر بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.
عمليات رابعةوفيما تنظر الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"
خلية المطريةتنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، محاكمة 14 متهما بخلية المطرية.
خطفوتستمع محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس 2 نوفمبر لطلبات الدفاع في محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده.
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