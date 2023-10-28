عوامل تعزز الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. أبرزها التعرض للتدخين السلبى

كتبت مروة محمود الياس

التهابات الجيوب الأنفية أحد أهم وأكثر الأعراض المرضية المزعجة، التى تسبب لصاحبها الكثير من الأعراض المصاحبة غير المحببة.

ذكر تقرير نشر فى موقع centers for disease control and preventation المعروف باسم "cdc"، أن التهابات الجيوب الأنفية تحدث نتيجة إما عدوى فيروسية فى كثير من الأحيان أو بكتيرية فى البعض الآخر، مضيفًا أن تراكم السوائل فى هذه الجيوب، يخلق مجالاً جيدًا لنمو الجراثيم.

وتابع التقرير أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، بل وتعزز من تكرار فرص الإصابة، ومنها أن يعانى الشخص من نزلة برد، أو بسبب الحساسية الموسمية، إضافة إلى مشكلات داخل الجيوب نفسها، مثل الإصابة بزوائد اللحمية فى الانف، والعوامل الأخرى، منها التدخين السلبى الذى يعزز فرص الإصابة بالتهابات هذه الجيوب، وكذلك شرب السجائر نفسه يعزز عوامل الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية.

وتابع التقرير بعض الأعراض والعلامات منها، الكحة، رائحة فم غير محببة، إضافة إلى سوائل فى الحلق، الشعور بانسداد الأنف أو بسيلان مخاط الأنف على الدوام.