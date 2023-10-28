اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 09:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير فلسطين بموسكو: الفلسطينيون لن يغادروا غزة إلى مصر وسيبقون بأراضيهم

السبت، 28 أكتوبر 2023 08:49 م
سفير فلسطين بموسكو: الفلسطينيون لن يغادروا غزة إلى مصر وسيبقون بأراضيهم عبد الحفيظ نوفل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير الفلسطينى لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل إن الفلسطينيين لن يغادروا قطاع غزة إلى معسكرات فى مصر.

 

وأضاف السفير نوفل - لوكالة تاس الروسية - "الفلسطينيون لن يغادروا غزة، لن يذهبوا إلى الحدود، لن يذهبوا أبدا إلى معسكرات مصرية. سيبقون على أراضيهم".


وحذر من أن العملية البرية الإسرائيلية فى غزة؛ قد تدفع دولا أخرى إلى الحرب.


وأضاف "لقد قلت منذ فترة طويلة أنه بمجرد أن يشن الإسرائيليون عملية برية؛ فسيكون ذلك صعبا للغاية وخطيرا جدا على المدنيين. وقد ينتهى الأمر بجر دول أخرى إلى الحرب. نأمل ألا تكون هناك عملية برية، حيث ستتسبب فى معاناة كثير من المدنيين".







روسيا

عبد الحفيظ نوفل

فلسطين

غزة

قصف غزة

قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو

الأمم المتحدة

طوفان الأقصى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة