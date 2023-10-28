اليوم السابع
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سفير فلسطين بروسيا: دخول المساعدات والأدوية ووقف العدوان على غزة التحدى الأكبر

السبت، 28 أكتوبر 2023 06:11 م
سفير فلسطين بروسيا: دخول المساعدات والأدوية ووقف العدوان على غزة التحدى الأكبر عبدالحفيظ نوفل سفير فلسطين بروسيا
الأمير نصرى

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قال عبدالحفيظ نوفل، سفير فلسطين بروسيا، إن إسرائيل تمارس القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا أن الموقف الروسي لم يتغير ونراهن عليه في عملية السلام.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: روسيا منذ اليوم الأول لم تغير مواقفها الداعمة لشعب فلسطين، رغم علاقتها الطيبة مع إسرائيل.
 
وأكد عبدالحفيظ نوفل، سفير فلسطين بروسيا، أن التحدي الأكبر هو كيف ندخل مساعدات إنسانية وأدوية ووقف تلك الهجمة البشعة، بقتل أطفال ونساء وتهجير، وكل هذه التصرفات وصمة عار على جبين الأوروبيين.
 
وتابع: "الغرب يدعم إسرائيل شكلًا ومضمونًا، ويدين حماس، في المقابل، ومن العيب أن يستمر ذلك الموقف الغربي على ذلك النهج".






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