رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الدولي الثاني، المنعقد في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، حيث نقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

بدأت فاعليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بوقفة صامته حدادا وتضامنا للأشقاء الفلسطينيين، والدعاء لهم، وتضامن من الأزهر وعلي رأسه الإمام الأكبر، مع القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر علي عنوان المؤتمر، وضرورة التكامل بين العلوم حيث يهدف المؤتمر إلي الربط بين العلوم المختلفة من خلال فهم طبيعة العلاقة بين العلوم الشرعية واللسانية، والإنسانية والتجريبة والكونية، وإحياء الترابط والتكامل بين العلوم بقواعد منضبطة وأسس ثابته مستمدة من أصولنا الشرعية وقواعدنا الحضارية، والذي من شأنه أن يحقق التوازن الفكري للأمة، الذي يقودها مرة أخرى نحو الريادة .

وتتمثل محاور المؤتمر الرئيسة في عدة محاور المحور الأول التكامل المعرفي بين العلوم، والمحور الثاني إعلام الفكر ودورهم في بناء النموذج المعرفي المتكامل، والمحور الثالث التكامل المعرفي ودوره في خدمة قضايا المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، اللواء مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، زكريا حسان، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة سوهاج الأزهرية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وشخصيات من المجتمع المدني.



الوقوف دقيقة حداد