انطلاق مؤتمر "التكامل المعرفى" بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بسوهاج اليوم

سوهاج - محمود مقبول

تشهد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج جامعة الأزهر، انطلاق مؤتمر "التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري والواقع المجتمعي" وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ، وذلك يومي السبت والأحد.

يهدف المؤتمر إلى الربط بين العلوم المختلفة من خلال فهم طبيعة العلاقة بين العلوم الشرعية واللسانية، والإنسانية والتجريبة والكونية، وإحياء الترابط والتكامل بين العلوم بقواعد منضبطة وأسس ثابته مستمدة من أصولنا الشرعية وقواعدنا الحضارية، والذي من شأنه أن يحقق التوازن الفكري للأمة، الذي يقودها مرة أخرى نحو الريادة .

وتتمثل محاور المؤتمر الرئيسة في عدة محاور المحور الأول التكامل المعرفي بين العلوم، والمحور الثاني إعلام الفكر ودورهم في بناء النموذج المعرفي المتكامل، والمحور الثالث التكامل المعرفي ودوره في خدمة قضايا المجتمع.

وينعقد المؤتمر بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج برئاسة الدكتور علي عبد الموجود نور الدين عميد الكلية، الدكتورة فاطمة المهدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.