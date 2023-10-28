دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتجدد تدريبات دورة "إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية"، لأعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة والجوالات المقامة في الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر 2023 بنادي كفر الشيخ الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية للأداء الرياضي والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التدريب يركز على إكساب المشاركين مهارات الإنقاذ و سحب الغريق، الغوص تحت الماء، الاسعافات الاولية، التخلص من مسكات الغريق، والتدريب على السباحة، الإنقاذ في حالة الغرق في حمامات السباحة بالأندية الرياضية، وفي ختام الدورة التدريبية يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .

وتطبق التدريبات المعايير الواردة بالكود المصري الخاص بتأمين حمامات السباحة والشواطئ وأدوات الإنقاذ و المنقذين ومبادرة "مصر بلا غرقى" فاعليات التدريب بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزى حسيب، مدير المشروعات، تنفيذ عبدالفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية، الكابتن محمد إسماعيل، مدرب بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بمراكز شباب كفر الشيخ



المشاركون في دورة الاسعافات الأولية