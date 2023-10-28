تعرف على الإنجازات فى قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات الماضية بمحافظة كفر الشيخ

تعددت المشروعات التى تم تنفيذها في قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، خلال الـ10 سنوات الماضية، من توصيل جهد نخفض، وتوصيل موصلات معزولة، وتوصيل أعمدة جهد متوسط، ورفع قدرات المحولات، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة غادة أبو كليه، وكيل وزارة الكهرباء.

فتم زرع 91 ألف 554 عمود جهد منخفض، و5038 كم موصلات معزولة، وتوصيل 8995 عمود جهد متوسط، و 171 طن موصلات جهد متوسط، وتوصيل 1040 كابلات متوسط، و3466رفع قدرات المحولات، بتكلفة اجمالية 2164 مليون جنيه.

وشهدت محافظة كفر الشيخ توسعات فى الشبكة خلال الـ10 سنوات، فيما يخص شبكات الجهد المتوسط، ففي عام 2014 الكبلات كانت1471 كم، وفي عام 2023م، بلغت 2725كم، وبلغ ما تم إنجازه من توسعات 1254كم، وما تم توصيله من خطوط هوائية عام 2014 بلغ 4687 كم، وما تم توصيله حتى عام 2023 بلغ 4818 كم، وبلغ ما تم إنجازه خلال الـ10 سنوات، 140 كم، وما تم زرعه من أعمدة وأبراج، حتى عام 2014 بلغ 44154 عمودا وبرجا، وحتى عام 2023 تم زراعة 45971 عمودا وبرجا، وما تم توصيله 1826 عمود وبرج.

وبخصوص شبكة الجهد المتوسط، فما تم توصيله قبل وأثناء 2014 بلغ 8592 كم وحتى عام 2023 ما تم توصيله 8770 كم، ليكون ما تم إنجازه خلال 10 سنوات 178 كم، أما ما تم زرعه من أعمدة قبل وأثناء عام 2014 بلغ 232209 عمودا وحتى عام 2023 تم زراعة 236155 عمودا، وما تم زراعته خلال الـ10 سنوات 3946 عمودا، أما عدد المحولات التي تم تركيبها ما قبل وأثناء عام 2014 بلغ 5026 محولا، وحتى عام 2023 تم زراعته من محولات 5794 محولا، وما تم من توسعات في توفير المحولات خلال الـ10 سنوات 768 محولا، كما تم توسعة "ميجا ف1"، 1198ميجا، عام 2014، وفي عام 2023، 1653ميجا، وبلغت التوسعات خلال 10 سنوات، 464 ميجا، عدد الموزعات 2014،23، وعدد الموسعات عام 2023،39 موزع، وماتم توفيره 16 موزعا.