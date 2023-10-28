تركيب الانترلوك ورفع 200 طن قمامة عقب الانتهاء من مولد الدسوقي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة ومراكز دسوق عدد من الحملات والفعاليات، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً، تحت إشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة، فجرى متابعة أعمال التجميل والتوريد والتجهيز، لتركيب الانترلوك بشارع سعد زغلول بالجانبين.

وتابع وكيل رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة المكبرة للنظافة بالمدينة، ورفع 200 طن مخلفات بمدينة دسوق، ورفع جميع الإشغالات بالميدان وفك جميع الرداقات عقب انتهاء الاحتفال بالمولد‏.الدسوقى، وتم الدفع بعدد 4 سيارات قمامة 5 طن وجرار ولورد و2 مكنسة وجهاز سحب صناديق، وحى شمال 2 سيارات 5 طن ولورد و3 جرار، وجهاز سحب صناديق والقيام بحملة نظافة شاملة بجميع شوارع المدينة الميدان، وشارع الغفران والجيش ، والشوارع الفرعية والمدارس وشرابى وميدان الساعة، وشارع الشركات، وأمام جميع المدارس ومن جميع شوارع المدينة حتى الآن لحين العودة إلى الشكل اللائق والحضارى للمدينة، وذلك عقب الانتهاء من فعاليات الاحتفال بالمولد الدسوقى وبدء مغادرة الزائرين الى محافظاتهم.



جانب من رفع الاشغالات



رفع الاشغالات عقب الانتهاء من مولد الدسوقي



اعمال النظافة بدسوق



اغمال الرصف بالاترلوك بدسوق