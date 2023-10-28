إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 475 متر بالحامول بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 475 م بقرية الكفرالشرقى، تضمنت تنفيذ إزالة تعدَ في المهد لمبنى مخالف بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بمساحة 175 متراً، بزمام جمعية أرتيتا الزراعية بقرية الكفر الشرقي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تنفيذ إزالة بناء بالبلوك الأبيض لحالتى تعدى على الأرض الزراعية بزمام جمعية المناوفة الزراعية على مساحة 300 متر " وتم إزالة رفع التعديات وإعادة الأرض الى حالتها الزراعية، وتسليمها إلى جهة الولاية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين بمعرفة مسئولي حماية الأراضى، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الكفرالشرقى بالحامول.

شدد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية، التى هى حق الدولة والأجيال القادمة.



إزالة التعديات على الاراضي الزراعية



جانب من ازالة التعديات بالحامول