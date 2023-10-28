بيطري دمياط يشن حملة لمتابعة المجازر والتأكد من سلامة الغذاء

دمياط معتز الشربيني

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور طارق أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتوره ولاء جعفر رئيس قسم المجازر بالمرور على مجزر فارسكور لمتابعة أعمال الذبح والتجويف وتذليل اى معوقات للعمل وأثناء الزيارة وتم إعدام كلى لبقره مصابه بالسل العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والبيئية لضمان التخلص الآمن منها.

ثم توجهت اللجنه بعد ذلك لمركز ومدينة الروضه حيث تم المرور على محلات الجزارة وجوله تفتيشية موسعة لضبط الأسواق بالاشتراك مع فايزه فوده رئيس مركز ومدينة الروضه وإشراف نواب المدينة وبعض الجهات الرقابية حيث تم التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضه، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت إدارة المجازر على أهمية الذبح داخل المجازر لضمان صحة وسلامة اللحوم وخلوها من أى مسببات مرضية وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.