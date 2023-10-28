انقطاع مياه الشرب غدا بشارع الجمهورية بمدينة طوخ 6 ساعات.. تعرف على السبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن منطقة شارع الجمهورية والشوارع المتفرعة منه بمدينة طوخ، غدا الأحد، لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن عملية قطع المياه نظرا لأعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بالمدينة، فى إطار عملية تطوير البنية التحتية للشركة بالمدينة لتقديم مياه أمنة للمواطنين.

وفى وقت سابق وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رؤساء، القطاعات ومديرى الفروع المعنيين على مستوى الشركة برفع درجات الاستعداد وتحديث خطة الشركة من خلال وضع سيناريوهات تفصيلية والإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.

كما شدد رئيس شركة مياه القليوبية، على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار وجعلها دوماً على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.