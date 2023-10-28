الهلال الأحمر بالشرق الأوسط: جرائم غزة تبكى البشر ونشكر الرئيس السيسى لدخول المساعدات

كتب مدحت وهبة

قال الدكتور حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالشرق الأوسط، إن ما يشهده قطاع غزة الآن يبكى البشر والحجر، فهي انتهاكات وجرائم لا يصدقها العقل.

ووجه المدير الاقليمي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالشرق الأوسط، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب، الدور والجهد المبذول حتى الآن، لبحث سبل دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أنه دور صعب جدا، والعالم اجمع يتفهم ذلك.

وأضاف الشرقاوي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بجمعية الهلال الأحمر المصري، لاستمرار تنسيق وصول المساعدات لقطاع غزة، أنه وجد بجمعية الهلال الأحمر المصري اليوم، لأخذ فكرة ميدانية عن الوضع الحالي لإرسال المساعدات، وزيادة دعم الجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، والاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الطب والصحة والإغاثة.

وأوضح أن جمعية الهلال الاحمر المصري، تعد العمود الفقري لوصول المساعدات لقطاع غزة، جراء ما يشهدونه من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس. وانه انه يتم العمل على مدار الساعة مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال ودخول المساعدات، مؤكدا ان جمعيات الهلال الاحمر بدورها ستقوم ببذل اقصى جهد في المجالات الطبية والصحية واللوجستية مناشدا العالم الدولي، بأن يقوموا بدورهم لوقف الحرب والنزاع، والوصول الى وقف اطلاق النار لاستمرار العملية الإنسانية