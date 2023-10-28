المدارس تنظم مراجعات لمنهج شهر أكتوبر استعدادا لتقييم الطلاب فى اختبار الشهر

كتب محمود طه حسين

أعلنت بعض المدارس الثانوية تنظيم مراجعات فى المواد الدراسية المختلفة، استعدادا لتقييم الطلاب فى الاختبارات الشهرية لاكتوبر، حيث تبدأ المدارس إجراء الاختبارات للطلاب بداية من غدا الأحد ولمدة أسبوع، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تعقد خلال اليوم الدراسى وتكون عبارة عن أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية مقرر شهر أكتوبر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواصفة الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي لمواد العلوم" فيزياء - كيمياء - احياء)، لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأوضحت أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية، تتضمن 10 أسئلة إجبارية لكل سؤال درجة واحدة، و من الإجابة على الورقة الامتحانية 30 دقيقة شاملة الإجابة ووقت المراجعة، على أن تتضمن الأسئلة الموضوعية والاختيارية، موضحة أن عدد المفردات 8 مفردات 1 درجة لكل مفردة بواقع 8 درجات. و الأسئلة المقالية القصيرة وتشمل الشرح الوصف السبب، ماذا يحدث لو عبارة عن مسألة" 2 مفردة بواقع درجة لكل مفردة باجمالى درجتان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة) ، مضيفة أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر توضع نهاية حتى الأسبوع الرابع طبقا لتوزيع المنهج، أما امتحان شهر نوفمبر حتى نهاية الأسبوع الثامن طبقا لتوزيع المنهج المعتمد المرسل إلى المديريات التعليمية والموجهين.