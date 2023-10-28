المحاكم × 24 ساعة.. السجن لتاجر الكيف.. وتأجيل قضية "حسم" لحضور المتهمين

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية حسم لحضور المتهمين، والسجن 3 سنوات لتاجر الكيف بالبدرشين.

حسم

قررت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، لجلسة 25 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين.

تاجر الهيروين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة تاجر فاكهة بالسجن 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة البدرشين.

الاستيلاء على 3 ملايين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة محاسب استولى على مبالغ مالية لدى جهة عمله لجلسة دور ديسمبر.

سرقة سيارة

وفيما قررت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش"، بسبب خلافات مع مالكها لجلسة 5 نوفمبر.