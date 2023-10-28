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الرئيس السيسى يشهد عبر الفيديو كونفرانس افتتاح عدد من مدارس التعليم الفنى

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:17 ص
الرئيس السيسى يشهد عبر الفيديو كونفرانس افتتاح عدد من مدارس التعليم الفنى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات الملتقي والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية، والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، عدد من مدارس التعليم الفني بعد تطويرها بشكل كامل.

ومن هذه المدارس، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت التطوير الكامل والدراسة تكون باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية لغة ثانية، وتضم 12 فصلا بكثافة طلابية 25 طالبا فقط.

وكذلك افتتح الرئيس السيسي، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية  في دمياط المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن موقع المدرسة ودورها والتطوير الشامل الذي تم في المدرسة وكيفية دعم صناعة السفن، حيث تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من الورش والفصول وتجهيز 3 ورش جديدة لإعداد وتأهيل الطلاب بشكل كامل.

 







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