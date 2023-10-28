الاتحاد الأوروبى يدعو لهدنة فى غزة للسماح بإدخال مُساعدات إنسانية

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دعا مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم /السبت/، إلى هدنة فى قطاع غزة؛ للسماح بإدخال مساعدات إنسانية، بعد ليلة من القصف الإسرائيلى العنيف.

وقال بوريل - فى منشور على موقع (إكس) - "غزة مقطوعة تمامًا عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال.. هذا مُخالف للقانون الإنسانى الدولي".



ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائى والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.



وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7650 مواطنًا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، فى إحصائية غير نهائية.



وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال، ارتكبت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 53 مجزرة فى قطاع غزة، فى قصف هو الأعنف والأشد منذ بدء العدوان قبل 22 يومًا.



وتحول قطاع غزة الى قطع من اللهب منذ انقطاع شبكتى الاتصالات والإنترنت كليا عن العالم، ما تسبب فى احداث شلل كامل فى قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.