إعلان نتيجة امتحانات الرابع والخامس والسادس فى شكل ألوان وليست درجات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تعلن نتيجة امتحانات الفصلين الدراسيين للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي عن طريق الألوان وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو التالى، اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وأشارت إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي أن تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد طبقا لنظام التقييم وأدواته المشار إليه في هذا القرار، ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة، وتعطى للطالب في صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30 على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية.