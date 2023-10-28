اليوم السابع
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إسرائيل: سنستخدم كل الوسائل لمنع إيلون ماسك من توفير الإنترنت لقطاع غزة

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:47 م
إسرائيل: سنستخدم كل الوسائل لمنع إيلون ماسك من توفير الإنترنت لقطاع غزة إيلون ماسك وغزة
أ ش أ

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 قال وزير الاتصالات الإسرائيلى شلومو كارهى، مساء اليوم /السبت/، إن إسرائيل ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لها"؛ لمنع قيام الملياردير إيلون ماسك، بتوفير الإنترنت لقطاع غزة باستخدام أقمار "ستارلينك" للإنترنت.

وأعتبر الوزير الإسرائيلى أن حماس ستستغل ذلك لتنفيذ الأنشطة ضد إسرائيل، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.


وكتب الوزير الإسرائيلى - على منصة "إكس" - "ستستخدم إسرائيل كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا.. ستستخدمها حماس فى أنشطتها. ليس هناك شك فى ذلك، ونحن نعرف ذلك، ويعرفه ماسك". 


وتابع: ربما يكون ماسك، على استعداد لربط ذلك بشرط إطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم! بحلول ذلك الوقت، سيقطع مكتبى أى علاقات مع ستارلينك.

 

 







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