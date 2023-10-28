اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف "زابوروجيا" 156 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:08 ص
أوكرانيا: القوات الروسية تقصف "زابوروجيا" 156 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية زابوروجيا
أ ش أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة "زابوروجيا" يوري مالاشكو، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت 21 مستوطنة تابعة للمنطقة 156 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مالاشكو - في بيان أوردته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - إن "عدة بلدات في زابوروجيا تعرضت للقصف 156 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية".

وأضاف أن "روسيا شنت خلال الهجوم 17 غارة باستخدام الطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أنه "من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابولي ونوفوداريفكا وشارفين وبيلوهيريا"، مبينا أن "القصف أسفر عن تضرر منشآت مدنية".

 







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