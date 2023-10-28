اليوم السابع
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أحمد سمير وزير التجارة ونظيره التركي يتفقدان الملتقى الدولي للصناعة

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:20 م
أحمد سمير وزير التجارة ونظيره التركي يتفقدان الملتقى الدولي للصناعة صورة تذكارية للوزيرين مع الصناع
كتب إسلام سعيد

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تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى عدداً من الأجنحة المشاركة بالملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث استعرض الوزير مع نظيره التركي عدداً من المنتجات المعروضة داخل المعرض، وقد شارك في الجولة التفقدية المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وذلك بحضور ممثلي مختلف الشركات.  
 
وقال الوزير إن الجناح التركي يعد من أبرز الأجنحة المشاركة بالمعرض لما تتمتع به المنتجات التركية من جودة عالية وقبول لدى المستهلك المصري، لافتاً إلى أن مشاركة تركيا بالمعرض من خلال 170 رجل أعمال تمثل إضافة مهمة ساهمت في النجاح الكبير الذي حققه المعرض العام الجاري. 
 
وأكد سمير أن الملتقى والمعرض يمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات ودعم المبادرات واستعراض سبل النهوض بالصناعة المصرية وتوطين التصنيع المحلي، كما يمثل خطوة هامة للتعرف على الصناعات المحلية المختلفة وعقد لقاءات بين رجال الأعمال وممثلي الصناعة.






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