الصناعات الغذائية: لقاءات عمل بين الشركات المشاركة بالملتقى والمعرض الدولي للصناعة

شاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى فى فعاليات " الملتقى والمعرض الدولى الثانى للصناعة " الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية برعاية الرئيس السيسى ويقام فى الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الملتقى والمعرض الثانى للصناعة يعتبر خطوة جيدة لتسويق الصناعات الوطنية وتبادل الخبرات وطرح افاق النهوض بالصناعة وتوطينها وفتح مجالات للتعاون مع الشركات العربية والأجنبية المشاركة.

وأكد الجزايرلى، أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على استقدام عدد من الزوار من الدول العربية والأفريقية حيث يشهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات التركية العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية والتى ترغب فى مقابلة نظيرتها المصرية إلى جانب وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراته بدولة ليبيا الشقيقة.

وأضاف محمود البسيونى المدير التنفيذى للغرفة، أن الغرفة خاطبت جميع الشركات أعضاء الغرفة بشأن الإعداد لعقد لقاءات عمل ثنائية مع الشركات التركية ووفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية والتى تضم 30 الف عضو فى جميع التخصصات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، وذلك بهدف دعم تنمية الأعمال والبحث عن الشركاء التجاريين لزيادة الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية.

ويشارك بالمعرض والملتقى الثانى للصناعة أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.