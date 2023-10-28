"آثار الإسكندرية" تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية لصيانة دار الأوبرا

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، وشريف رشاد مدير عام أوبرا الاسكندرية، مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنه 1990م، وذلك استعدادا لتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال صيانة دار الأوبرا بالإسكندرية.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال الصيانة والترميم تحت الاشراف الأثرى لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلى نفقة دار الأوبرا المصرية.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولى للمشروع ترميم الواجهة الرئيسية بعناصرها الزخرفية المتنوعة والتى تم فيها إعادة الألوان الأصلية للمبنى وكذا الواجهة الغربية والممر الرئيسى للمدخل وأعمال علاج العناصر الخشبية ودهانها وأعمال العزل الجزئى لسطح المبنى.

ومن الجدير بالذكر أن مبنى مسرح سيد درويش بنى فى الفترة الاولى لعهد الملك فؤاد الأول مكان مسرح زيزينيا الشتوى فى الفترة من 1918م إلى 1921 م وبناة الثرى اللبنانى بدر الدين قرداحى على مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسى جورج بارك بإنشاء مسرح على نسق اوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفية ذات الطابع الكلاسيكى الأوربى وسمى اول الأمر تياترو محمد على ثم تغير الاسم إلى مسرح سيد درويش منذ عام 1962م ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسيه وملحقاتها ولايقع المدخل الرئيسى بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة اخرى هندسية وآدمية.