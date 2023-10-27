3 آلاف مشارك بـ 25 معكسر تدريبي في برنامج سفراء مشواري بكفرالشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، 25 معسكراً تدريبياً ببرنامج سفراء "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية بمشاركة 3000 طليع وطليعة بمراكز الشباب والمعاهد الأزهرية ومدارس المحافظة، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية، لتكمين الشباب"، ومنظمة "اليونيسف" للنشء، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء .

وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10-14 عاما، بمراكز شباب ومدارس ومعاهد "كنيسة الصرادوسي، دسوق، اصلاح شالما، فوه، قبريط، الزعفران، منية المرشد، الساحل القبلى، المناوفه، تيدا، القن، ابشان، قلين ،خاطر، بنى بكار، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، "التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة" قدم ورش العمل بالمعسكرات التدريبية سفراء مشوارى"ياسر رمضان، واسراء ريحان، سارة زبادى، وأسماء شمس الدين، مريم غنام ، هند محمود، رحاب صبحي ،ايمان فتحي، هدير هانى ، خالد راغب ،خديجة عادل ، سعد محمد ، ميار محمود ، وئام خالد ، ميرنا السيد ، مريم محمد ، نورا ابوزيد ، خلود اشرف ، ايمان فتحى ، ابمان القفاص، رانيا فهيم ، محمد كريم ، احلام فتحى ، ملك نجم ، منه نجم ، صابرين حمدى ، اسماء السيد ، نادية ناصر، حسام محمد ، احمد طارق، منه غنيم، محمد احمد، محمدعبدالله، هناء صبري، اميره على ،نورهان الملاح، ايمان الصفطاوي، ايمان ابو سن ، محمد خطاب"

تقام تلك التدريبات ، لأعضاء مراكز شباب وطلبة المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، إشراف تنفيذى مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، عمرو العتراوي منسق الوزارة، وأعدت المديرية خطة لتنفيذ 55معسكر بمراكز الشباب يشارك بكل معسكر 120 متدرب على مدار ثلاثة أيام، مستهدفاً 6480 مستفيد على مستوى المحافظة للمرحلة العمرية من سن 10 حتى 14سنه، متابعة التنفيذ حسن الدسوقي منسق عام البرنامج بالمديرية.

كما نظم مركز شباب خليج بحرى المسابقة الثقافية في اكتشاف المواهب الصغيرة بمشاركة 65 طليع من أعضاء مركز الشباب في « إلقاء الشعر، الرسم الفوري، العروض الفنية،العروض الرياضية»ضمن خطة مركز الشباب لتنمية النشء.



المشاركون في معسكرات مديرية شباب كفر الشيخ



بعض الاطفال المشاركين في المعسرات